Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»

Кактус-орхидея «Королева Татьяна» расцвел в в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Крайне необычный кактус-орхидея, или эпикактус, «Королева Татьяна» («Queen Tatiana») расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Гости могут увидеть редкое растение светло-розового оттенка в Суккулентной оранжерее с 10:00 до 20:00. Цветение «Королевы Татьяны» продлится до конца недели, а с 17 до 20 апреля включительно все оранжереи сада закроются на санитарную обработку», — сказала О. Архипова.
Она пояснила, что кактусы-орхидеи, — это обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов. «В коллекции „Аптекарского огорода“ представлены наиболее интересные и популярные сорта, полученные черенками из США в 2012 г. Более 20 сортов и более пяти видов», — отметила пресс-секретарь. Она также подчеркнула, что в «Аптекарском огороде» уже цветут ребуции, опунции, гимнокалициумы, обрегонии, эхинопсисы и другие суккуленты.