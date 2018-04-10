Ещё
Кинотеатр «Волга» станет центром для выставок и ярмарок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

Кинотеатр «Волга» на севере Москвы станет центром для выставок и ярмарок 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции заброшенного здания кинотеатра "Волга" на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.
"С конца прошлого века здание заброшено и не эксплуатируется по назначению. Скоро на его месте появится современный многофункциональный районный центр, в котором будут проводиться ярмарки, творческие мастер-классы и выставки для детей и взрослых", — сказал он, передает "Интерфакс".
После реконструкции в здании МФК появятся супермаркет, кафе, рестораны, магазины, кулинария, фудкорт и пространство для проведения мероприятий. Там также обустроят комнаты матери и ребенка.
Ранее Леонов сообщил, что программа обновления кинотеатров вносит значительный вклад в развитие культурно-развлекательного фонда столицы. После сдачи объектов в спальных районах города появятся места для досуга. При этом он подчеркнул важность сохранения исторической функции зданий — показа кино.
Новую сеть районных досуговых центров планируют открыть для посетителей до конца 2019 года.
При этом, правила размещения кинозалов в развлекательных центрах могут изменить в конце 2018 года. Предполагается, что помещения для этих целей нужно будет обязательно оборудовать на первом этаже, чтобы обеспечить быструю эвакуацию зрителей при чрезвычайных ситуациях.
Москва24: последние новости
Четыре дома по программе реновации подготовлены к заселению на западе столицы Москвичи выберут лучших врачей и медсестер Власти Москвы хотят запретить рекламу в виде граффити на зданиях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне273
Эрдоган раскритиковал Лаврова50
Меркель анонсировала встречу без России341
Путин рассказал о разработке уникального оружия163
Найден позитив от ослабления рубля190
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение