Кинотеатр «Волга» станет центром для выставок и ярмарок

Кинотеатр «Волга» на севере Москвы станет центром для выставок и ярмарок

Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции заброшенного здания кинотеатра "Волга" на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.

"С конца прошлого века здание заброшено и не эксплуатируется по назначению. Скоро на его месте появится современный многофункциональный районный центр, в котором будут проводиться ярмарки, творческие мастер-классы и выставки для детей и взрослых", — сказал он, передает "Интерфакс".

После реконструкции в здании МФК появятся супермаркет, кафе, рестораны, магазины, кулинария, фудкорт и пространство для проведения мероприятий. Там также обустроят комнаты матери и ребенка.

Ранее Леонов сообщил, что программа обновления кинотеатров вносит значительный вклад в развитие культурно-развлекательного фонда столицы. После сдачи объектов в спальных районах города появятся места для досуга. При этом он подчеркнул важность сохранения исторической функции зданий — показа кино.

Новую сеть районных досуговых центров планируют открыть для посетителей до конца 2019 года.

При этом, правила размещения кинозалов в развлекательных центрах могут изменить в конце 2018 года. Предполагается, что помещения для этих целей нужно будет обязательно оборудовать на первом этаже, чтобы обеспечить быструю эвакуацию зрителей при чрезвычайных ситуациях.