Большие перемены ждут Краснобогатырскую улицу

Богородском планируется провести масштабные работы по реконструкции улиц Краcнобогатырская, Богородского шоссе и Богородского вала.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская , на участке улицы Краснобогатырская между улицами Богатырский мост и Просторная планируется перестроить трамвайные пути. Предусматривается также формирование нового проезда на участке от проспекта Ветеранов до Краснобогатырской улицы и строительство моста через Яузу на участке проектируемого проезда №422 от проспекта Ветеранов до Краснобогатырской улицы. Развитие улично-дорожной сети пройдет в рамках преобразования промышленных зон.

Помимо этого, по словам Юлианы Княжевской, реконструкцию планируют провести на участке от набережной Ганнушкина до улицы Краснобогатырской и на участке от проспекта Ветеранов до Ростокинского проезда.