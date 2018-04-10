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Большие перемены ждут Краснобогатырскую улицу
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Большие перемены ждут Краснобогатырскую улицу 

Официальный сайт управы района Богородское 38 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Богородском планируется провести масштабные работы по реконструкции улиц Краcнобогатырская, Богородского шоссе и Богородского вала.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на участке улицы Краснобогатырская между улицами Богатырский мост и Просторная планируется перестроить трамвайные пути. Предусматривается также формирование нового проезда на участке от проспекта Ветеранов до Краснобогатырской улицы и строительство моста через Яузу на участке проектируемого проезда №422 от проспекта Ветеранов до Краснобогатырской улицы. Развитие улично-дорожной сети пройдет в рамках преобразования промышленных зон.
Помимо этого, по словам Юлианы Княжевской, реконструкцию планируют провести на участке от набережной Ганнушкина до улицы Краснобогатырской и на участке от проспекта Ветеранов до Ростокинского проезда.
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