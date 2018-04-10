Московские власти одобрили предоставление участка для столичного филиала Эрмитажа

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы одобрил предоставление участка для строительства здания филиала Эрмитажа на территории завода им. И. Лихачева ( АМО ЗИЛ ). В нем разместится музей современного искусства, сообщила во вторник пресс-служба комплекса.

"Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тыс. кв. м. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы в городском правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину

Строительством музея займется фирма «ЛСР. Объект-М», входящая в «Группу-ЛСР», осуществляющую застройку территории ЗИЛ. Ранее застройщик сообщал, что филиал Эрмитажа планируется открыть к 2020 году.