Московские власти одобрили предоставление участка для столичного филиала Эрмитажа 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы одобрил предоставление участка для строительства здания филиала Эрмитажа на территории завода им. И. Лихачева (АМО ЗИЛ). В нем разместится музей современного искусства, сообщила во вторник пресс-служба комплекса.
"Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тыс. кв. м. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы в городском правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
Строительством музея займется фирма «ЛСР. Объект-М», входящая в «Группу-ЛСР», осуществляющую застройку территории ЗИЛ. Ранее застройщик сообщал, что филиал Эрмитажа планируется открыть к 2020 году.
"Реорганизация промзоны и создание на ее базе новых досуговых центров и объектов культуры внесет свой вклад не только в развитие данного района, но и станет новым местом притяжения туристов, что однозначно даст положительный эффект развития экономики в целом", — приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова.