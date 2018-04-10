Ещё
Московские власти одобрили предоставление участка для столичного филиала Эрмитажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские власти одобрили предоставление участка для столичного филиала Эрмитажа 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы одобрил предоставление участка для строительства здания филиала Эрмитажа на территории завода им. И. Лихачева (АМО ЗИЛ). В нем разместится музей современного искусства, сообщила во вторник пресс-служба комплекса.
"Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тыс. кв. м. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы в городском правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
Строительством музея займется фирма «ЛСР. Объект-М», входящая в «Группу-ЛСР», осуществляющую застройку территории ЗИЛ. Ранее застройщик сообщал, что филиал Эрмитажа планируется открыть к 2020 году.
"Реорганизация промзоны и создание на ее базе новых досуговых центров и объектов культуры внесет свой вклад не только в развитие данного района, но и станет новым местом притяжения туристов, что однозначно даст положительный эффект развития экономики в целом", — приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова.
ТАСС: последние новости
Парки Москвы предлагают освоить необычные виды спорта и искусства Собянин поручил разработать программу "Умный город" в Москве На фасадах центров госуслуг "Мои документы" в столице появилась архитектурная подсветка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков457
Набиуллина прокомментировала падение рубля208
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Познер ответил на вопрос о совете Путину45
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение