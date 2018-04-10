В 2018 году в ЦАО будет создано 25 объектов парковочного пространства

В 2018 году в Центральном административном округе столицы планируется ввести в эксплуатацию 22 подземных паркинга в составе жилых комплексов и 3 плоскостные парковки. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, подводя итоги Штаба по обустройству и развитию Центрального административного округа столицы.

«На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию две плоскостные парковки на Триумфальной и Болотной площадях. Во втором квартале будет введена в эксплуатацию плоскостная парковка на Рогожском Валу. Всего на плоскостных парковках одновременно смогут парковаться 139 автомобилей. При этом основное внимание при развитии парковочного пространства центра города уделяется строительству подземных паркингов», — отметил Сергей Лёвкин

По его словам, строительство поземных паркингов позволяет избежать хаоса в исторической части города, которая не рассчитана на количество большое автомобилей.