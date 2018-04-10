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В 2018 году в ЦАО будет создано 25 объектов парковочного пространства
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В 2018 году в ЦАО будет создано 25 объектов парковочного пространства 

Департамент градостроительной политики города Москвы 43 минуты назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
В 2018 году в Центральном административном округе столицы планируется ввести в эксплуатацию 22 подземных паркинга в составе жилых комплексов и 3 плоскостные парковки. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, подводя итоги Штаба по обустройству и развитию Центрального административного округа столицы.
«На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию две плоскостные парковки на Триумфальной и Болотной площадях. Во втором квартале будет введена в эксплуатацию плоскостная парковка на Рогожском Валу. Всего на плоскостных парковках одновременно смогут парковаться 139 автомобилей. При этом основное внимание при развитии парковочного пространства центра города уделяется строительству подземных паркингов», — отметил Сергей Лёвкин.
По его словам, строительство поземных паркингов позволяет избежать хаоса в исторической части города, которая не рассчитана на количество большое автомобилей.
Руководитель Департамента напомнил, что работы в центре столицы ведутся в рамках мероприятий утверждённой Сергеем Собяниным госпрограммы «Градостроительная политика».
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