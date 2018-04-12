Власти Москвы намерены объединить в программе «Умный город» более 400 проектов

Программа «Умный город» объединит более 400 проектов в различных сферах жизни Москвы , сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра.

Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Артём Ермолаев

«95% услуг в сфере строительства полностью оказываются в электронном виде. Было создано специальное подразделение — лаборатория инноваций, позволяющая внедрять новые технологии», — отметил он.

Москва — первый город, запустивший электронную платформу на базе блокчейна — систему опросов «Активный гражданин», передаёт ФБА «Экономика сегодня»