Власти Москвы намерены объединить в программе «Умный город» более 400 проектов 

Программа «Умный город» объединит более 400 проектов в различных сферах жизни Москвы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра.
Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Артём Ермолаев.
«95% услуг в сфере строительства полностью оказываются в электронном виде. Было создано специальное подразделение — лаборатория инноваций, позволяющая внедрять новые технологии», — отметил он.
Москва — первый город, запустивший электронную платформу на базе блокчейна — систему опросов «Активный гражданин», передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что в России будет запущен проект по учёту и выдаче лекарств по технологии блокчейн.