В центре Москвы могут ввести 25 парковочных объектов до конца года

В центре Москвы могут ввести в эксплуатацию 25 объектов парковочного пространства до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«В 2018 г. в Центральном административном округе столицы планируется ввести в эксплуатацию 22 подземных паркинга в составе жилых комплексов и три плоскостные парковки», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Он пояснил, что на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию две плоскостные парковки на Триумфальной и Болотной площадях. «Во II квартале будет введена в эксплуатацию плоскостная парковка на ул. Рогожский Вал. Всего на плоскостных парковках одновременно смогут парковаться 139 автомобилей. При этом основное внимание при развитии парковочного пространства центра города уделяется строительству подземных паркингов», — отметил С. Левкин.

По его словам, строительство поземных паркингов позволяет избежать хаоса в исторической части города, которая не рассчитана на большое число автомобилей.