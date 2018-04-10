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В центре Москвы могут ввести 25 парковочных объектов до конца года
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В центре Москвы могут ввести 25 парковочных объектов до конца года 

Агентство «Москва» 46 минут назад
В центре Москвы могут ввести в эксплуатацию 25 объектов парковочного пространства до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«В 2018 г. в Центральном административном округе столицы планируется ввести в эксплуатацию 22 подземных паркинга в составе жилых комплексов и три плоскостные парковки», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он пояснил, что на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию две плоскостные парковки на Триумфальной и Болотной площадях. «Во II квартале будет введена в эксплуатацию плоскостная парковка на ул. Рогожский Вал. Всего на плоскостных парковках одновременно смогут парковаться 139 автомобилей. При этом основное внимание при развитии парковочного пространства центра города уделяется строительству подземных паркингов», — отметил С. Левкин.
По его словам, строительство поземных паркингов позволяет избежать хаоса в исторической части города, которая не рассчитана на большое число автомобилей.
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