Реконструкция ожидает 2-й Грайвороновский проезд

2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и железнодорожной веткой в районе платформы Новопролетарская с выходом на Волжский бульвар будет реконструирован.

Проект будет реализован за счет средств городского бюджета. Длина новых и реконструируемых участков улично-дорожной сети составит 3,2 километра.

Реконструкция ожидает ряд улиц в районе транспортно-пересадочного узла «Рязанская». Проект, одобренный Градостроительно-земельной комиссией Москвы , будет вынесен на публичные слушания, он коснется территории в районах Текстильщики, Рязанский и Нижегородский площадью более 23 гектаров.

— Проезжую часть на участке 2-го Грайвороновского проезда расширят до 15 метров, здесь появятся две полосы для движения в каждом направлении, — сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев . — Также будет построен Проектируемый проезд № 57 для выезда со 2-го Грайвороновского проезда на Грайвороновскую улицу и Волжский бульвар.

На пересечении Проектируемого проезда № 57 и Грайвороновской улицы, а также на пересечении 2-го Грайвороновского проезда с боковыми проездами Карачаровской эстакады установят светофорные объекты. Для соединения со 2-м Грайвороновским проездом построят участок улицы Газгольдерная.

Кроме того, рядом с будущей станцией метро «Стахановская» Кожуховской линии столичного метрополитена и на Проектируемом проезде № 57 появятся наземные пешеходные переходы со светофорами. Также запланировано оборудовать четыре новых остановки общественного транспорта и реконструировать еще семь, обустроив заездные карманы.

После проведенной реконструкции смежных с Рязанским проспектом улиц движение в этом районе станет комфортнее и безопаснее не только для автомобилистов, но и для пешеходов. С магистрали частично будет снята транспортная нагрузка, ведь по реконструированным дорогам автомобилисты смогут объезжать Рязанский проспект. Кроме того, для пешеходов сделают регулируемые переходы и тротуары шириной 2,5-3 метра.