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Власти Москвы утвердили 7 дополнительных стартовых площадок программы реновации
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Власти Москвы утвердили 7 дополнительных стартовых площадок программы реновации 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы дополнили список стартовых площадок программы реновации, включив в него семь адресов на севере, северо-востоке, востоке и юге столицы, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства города заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Проект постановления подготовлен в целях актуализации перечня площадок для строительства стартовых домов по программе реновации. В перечень включаются дополнительно семь площадок в САО, СВАО, ВАО и ЮАО столицы», — сказал Хуснуллин.
По его словам, в связи с технической невозможностью строительства жилого дома из-за большого количества инженерных сетей на участке из перечня исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, улица Сенатская, владения 54-56.
«Таким образом, сегодня адресный перечень площадок для строительства стартовых домов включает 242 площадки общей мощностью 3,6 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности на этих площадках планируется построить 533 жилых дома — около 41,9 тысячи квартир, что позволит переселить 119 тысяч человек», — отметил Хуснуллин.
Согласно пресс-материалам к заседанию, дополнительные площадки расположены по адресам: район Бескудниковский — кварталы 8,9, корпуса 24 и 32; район Марфино — улица Академика Комарова, владения 11-12; район Головинский — улица Пулковская, владение 3, корпуса 1, 2; район Тимирязевский — Линейный проезд, владение 8А; район Нагорный — улица Артековская, дом 9; район Восточный — поселок Восточный, участки 1 и 2.
Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек.
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