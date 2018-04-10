Власти Москвы утвердили 7 дополнительных стартовых площадок программы реновации

Власти Москвы дополнили список стартовых площадок программы реновации, включив в него семь адресов на севере, северо-востоке, востоке и юге столицы, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства города заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Проект постановления подготовлен в целях актуализации перечня площадок для строительства стартовых домов по программе реновации. В перечень включаются дополнительно семь площадок в САО, СВАО, ВАО и ЮАО столицы», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в связи с технической невозможностью строительства жилого дома из-за большого количества инженерных сетей на участке из перечня исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, улица Сенатская, владения 54-56.

«Таким образом, сегодня адресный перечень площадок для строительства стартовых домов включает 242 площадки общей мощностью 3,6 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности на этих площадках планируется построить 533 жилых дома — около 41,9 тысячи квартир, что позволит переселить 119 тысяч человек», — отметил Хуснуллин.

Согласно пресс-материалам к заседанию, дополнительные площадки расположены по адресам: район Бескудниковский — кварталы 8,9, корпуса 24 и 32; район Марфино — улица Академика Комарова, владения 11-12; район Головинский — улица Пулковская, владение 3, корпуса 1, 2; район Тимирязевский — Линейный проезд, владение 8А; район Нагорный — улица Артековская, дом 9; район Восточный — поселок Восточный, участки 1 и 2.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек.