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Власти Москвы в два раза увеличили число точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 г.
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Власти Москвы в два раза увеличили число точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Власти Москвы в два раза увеличили количество точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 г. Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
«В два раза увеличили площадь покрытия Wi-Fi в городе, работаем над совершенствованием сотовой связи, качеством ее и покрытием. И важно, Сергей Семенович, что не смотря на то, что мы занимались повышением качества сотовой связи и степени покрытия, в Москве мобильный интернет в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке, Сингапуре», — доложил А. Ермолаев в ходе доклада мэру города Сергею Собянину.
Он также отметил, что 90% москвичей имеют высокоскоростной интернет в своих домах.
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