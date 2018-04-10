Власти Москвы в два раза увеличили число точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 г.

Власти Москвы в два раза увеличили количество точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 г. Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев «В два раза увеличили площадь покрытия Wi-Fi в городе, работаем над совершенствованием сотовой связи, качеством ее и покрытием. И важно, Сергей Семенович, что не смотря на то, что мы занимались повышением качества сотовой связи и степени покрытия, в Москве мобильный интернет в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке Сингапуре », — доложил А. Ермолаев в ходе доклада мэру города Сергею Собянину Он также отметил, что 90% москвичей имеют высокоскоростной интернет в своих домах.