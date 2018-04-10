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Меняется расписание рельсобусов на Гурьевском направлении
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Меняется расписание рельсобусов на Гурьевском направлении 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Корректировки начнут действовать с 16 апреля. С пригородный поезд сообщением Калининград — Гурьевск Новый будет отправляться с Южного вокзала на 1 час 15 минут позже — в 17:15. Соответственно, в Гурьевск поезд будет прибывать в 17:42.
Обратный поезд из Гурьевска будет отправляться на 1 час 2 минуты позже — в 18:02, с прибытием на Северный вокзал Калининграда в 18:20. Далее поезд будет следовать до станции Балтийск (отправлением в 18:22).
Расписание движения остальных поездов Гурьевского направления остаётся без изменений.
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