Меняется расписание рельсобусов на Гурьевском направлении 

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Корректировки начнут действовать с 16 апреля. С пригородный поезд сообщением Калининград — Гурьевск Новый будет отправляться с Южного вокзала на 1 час 15 минут позже — в 17:15. Соответственно, в Гурьевск поезд будет прибывать в 17:42.
Обратный поезд из Гурьевска будет отправляться на 1 час 2 минуты позже — в 18:02, с прибытием на Северный вокзал Калининграда в 18:20. Далее поезд будет следовать до станции Балтийск (отправлением в 18:22).
Расписание движения остальных поездов Гурьевского направления остаётся без изменений.