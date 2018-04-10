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Собянин поручил разработать программу «Умный город»
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Собянин поручил разработать программу «Умный город» 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве создается программа "Умный город" для повышения эффективности городского управления. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства.
"Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляет новые требования, появляются новые технологии, поэтому нам надо выходить на новые этапы, на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города. И можно уже сегодня говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы "Умный город", которая охватывала бы все стороны нашей жизни", — сказал мэр.
Основной задачей программы станет использование наиболее современных технологических решений для создания максимально удобной, доступной и персонифицированной виртуальной среды для москвичей.
Также она должна повысить эффективность городского управления на основе широкого использования анализа "больших данных" и внедрения искусственного интеллекта.
Как отметил мэр, информатизация и цифровизация являются одним из главных трендов развития современных мегаполисов. Столичное правительство активно внедряет электронные услуги и сервисы по всем направлениям городской жизни — от здравоохранения и образования до безопасности и предоставления услуг.
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