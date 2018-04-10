Ещё
С. Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве создается программа «Умный город» для повышения эффективности городского управления. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.
«Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляет новые требования, появляются новые технологии, поэтому нам надо выходить на новые этапы, на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города. И можно уже сегодня говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая охватывала бы все стороны нашей жизни», — сказал С. Собянин.
Мэр отметил, что уже в настоящее время городское хозяйство управляется с помощью сервисов «Активный гражданин», «Наш город» и других порталов электронных услуг.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Ликсутов: Все кассиры столичного метрополитена пройдут специальное обучение в преддверии ЧМ-2018 Генеральную уборку проведут на 31 станции МЦК до конца апреля Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово к 2020 г.
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков456
Набиуллина прокомментировала падение рубля216
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Познер ответил на вопрос о совете Путину45
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение