Фестиваль «Пасхальный дар» завершится концертами, спектаклями и мастер-классами

Концерты, спектакли и различные мастер-классы пройдут в заключительные дни фестиваля «Пасхальный дар» 14 и 15 апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Заключительные выходные фестиваля «Пасхальный дар» — отличный шанс отправиться на прогулку по весенней Москве и замечательно провести время всей семьей. На площадках по всему городу 14 и 15 апреля вас ждут концерты с участием знаменитостей, инклюзивные спектакли, постановки по мотивам любимых сказок и сотни других увлекательных занятий», — отметили в оргкомитете.

Так, на Тверской площади посетителей ждут сразу два пасхальных бала: дневной, который пройдет 14 апреля, и вечерний 15 апреля. Там же пройдет интерактивный уличный спектакль «Пасхальная сказка» и фольклорное представление в рамках проекта «Золотая маска» в городе». На площадке в Камергерском пер. пройдут постановки «Ворона и Лисица» и «Золотая рыбка» от музея-театра «Булгаковский дом».

На площади Революции 14 и 15 апреля будут днями благотворительных фондов «Спешите делать добро!» и «Абсолют-помощь». В заключительный день фестиваля на Манежной площади пройдет концерт от благотворительного фонда «Бюро добрых дел». На Тверском бульваре продолжится программа помощи бездомным животным «Четвероногий друг». На этой площадке пройдут мастер-классы от кинологов и зоопсихологов.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он стартовал в столице в субботу, 7 апреля, а завершится в воскресение, 15 апреля.