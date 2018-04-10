Власти скорректировали правила реновации

Участникам реновации доплатят за выбор квартир с меньшей жилой площадью

Переселенцы по программе реновации могут получить денежную компенсацию за выбор квартир с меньшей жилой площадью. Об этом говорится в соответствующем постановлении столичных властей

Как уточняет «Коммерсант», согласно документу жителям хрущевок могут предоставить квартиры с большей общей площадью, но меньшей жилой. Такие договоры мены могут заключаться «с согласия собственника» и выплатой компенсации, размер которой будет равен разнице между жилым метражом старой и новой квартиры, умноженной «на рыночную стоимость квадратного метра» в построенном доме.