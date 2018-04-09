Стартовало строительство вестибюля станции метро «Ржевская»

Станция «Ржевская» будет находиться на Рижской площади.

В понедельник, 9 апреля, стартовало строительство вестибюля станции Московского метрополитена «Ржевская», которая находится на Большой кольцевой линии (БКЛ).

— Строители приступили к сооружению ограждающих конструкций методом «стена в грунте». По проекту выходы из вестибюля станции будут вести на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в существующий подземный переход, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев

По его словам, новую станцию построят на большой глубине, как и две другие станции Большой кольцевой линии «Нижняя Масловка» и «Шереметьевская». Они как и «Ржевская» входят во второй этап строительства северо-восточного участка БКЛ. Ввод в эксплуатацию этого участка запланирован на 2020 год.

Станция «Ржевская» будет находиться на Рижской площади. Ее проектируют с двумя подземными вестибюлями и пересадочными устройствами со станцией метро «Рижская».

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