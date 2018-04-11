Станцию метро «ВДНХ» в Москве и вход в парк свяжет пешеходный маршрут

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Станцию метрополитена «ВДНХ» в Москве и площадь перед аркой главного входа в выставочный комплекс свяжет единый непрерывный пешеходный маршрут, где установят скамейки, энергосберегающие лампы и высадят деревья, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По словам Бирюкова, на площади перед главным входом ВДНХ, а также на четырех прилегающих улицах: Останкинском, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах — ведется инженерная подготовка территорий. Эти территории связывают ВДНХ со знаковыми объектами столицы — Музеем космонавтики, скульптурой Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», гостиницей «Космос».

"Строители уже убрали старый асфальт и приступили к замене инженерных коммуникаций: ремонту водопровода и ливневой канализации с обустройством новых участков водосточной сети. Также начата реконструкция контактной сети для трамваев и троллейбусов", — рассказал Бирюков.

Он добавил, что перед парадным входом ВДНХ и на тротуарах прилегающих проездов уложены временные деревянные настилы для пешеходов, вокруг участков ремонта установлены специальные ограждения. Для того чтобы эти площадки были заметны издалека и пешеходам, и автомобилистам, их границы обозначили сигнальными огнями. Кроме того, о ремонте водителей предупреждают временные знаки. Для транспорта на месте работ введены частичные перекрытия проезжей части с обеспечением проезда. Полного перекрытия улиц не планируется.

После завершения этих работ начнется благоустройство площади перед главным входом ВДНХ и прилегающих к ней территорий. Как рассказал Бирюков, станцию метро «ВДНХ» и площадь перед аркой главного входа в парковый комплекс свяжет непрерывный пешеходный маршрут — здесь поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья.

Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее за счет оптимизации ширины полос движения. Для удобства пешеходов в проездах сделают новые переходы и островки безопасности, а для автомобилистов, общественного транспорта и туристических автобусов оборудуют плоскостные парковки, отметил заммэра.