Станцию метро «ВДНХ» и главный вход выставки свяжет пешеходный маршрут 

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году на участке между метро и площадью перед аркой главного входа ВДНХ поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья. Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее. В проездах сделают новые переходы и островки безопасности. Сейчас у главного входа ВДНХ и примыкающих улицах ведется инженерная подготовка территорий — демонтируется старый асфальт, ремонтируются и обновляются коммуникации.