Ещё
Станцию метро «ВДНХ» и главный вход выставки свяжет пешеходный маршрут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцию метро «ВДНХ» и главный вход выставки свяжет пешеходный маршрут 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году на участке между метро и площадью перед аркой главного входа ВДНХ поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья. Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее. В проездах сделают новые переходы и островки безопасности. Сейчас у главного входа ВДНХ и примыкающих улицах ведется инженерная подготовка территорий — демонтируется старый асфальт, ремонтируются и обновляются коммуникации.
Авторадио: последние новости
Строительство Крылатского моста в Москве вышло на финишную прямую Более 30 новых велодорожек могут появиться в Москве в этом году Искусственные холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля62
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус444
«РФ понесет от американцев большой ущерб»590
США рассказали о возможности удара по военным РФ112
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США17
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение