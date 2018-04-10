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В Москве помоют Петра I
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В Москве помоют Петра I 

Мослента 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Памятники Петру I на Крымской набережной и князю Владимиру на Боровицкой площади помоют в течение месяца, посвященного уборке города. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюджетного учреждения «Гормост», передает агентство «Москва».
Всего за месяц помоют 17 памятников и скульптур. «Наиболее значимые из них — монумент Победы на Поклонной горе, памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади и памятник Петру I», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и скульптуры на Манежной площади уже очистили. В регламентные работы по промывке к весенне-летнему периоду включены все памятники.
Уборка города продлится с 1 по 30 апреля.
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