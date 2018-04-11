Расписание электричек Ярославского направления изменится

Следить за изменениями в расписании можно с помощью приложения «Расписание электричек».
Электрички Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) будут перевозить пассажиров по новому расписанию.
— С 14 апреля по 13 мая изменится расписание электропоездов Ярославского направления в связи с проведением ремонтных работ на участке Александров-Балакирево, — говорится в сообщении, опубликовано в официальном Telegram-канале ОАО «Центральная ППК».
В данный период ряд поездов изменят маршрут следования и еще несколько будут отменены. Также коррективы внесут и во время отправления части электричек.
Представители компании извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и посоветовали им следить за изменениями в расписании на официальном сайте ЦППК или в приложении «Расписание электричек».