В Коммунарке в открылась поликлиника семейной медицины

МОСКВА , 10 апр — РИА Недвижимость. В новомосковской Коммунарке в ЖК «Москва» открылась поликлиника семейной медицины, говорится в сообщении девелопера проекта «А101».

С открытием поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену, здесь появилось новых 170 рабочих мест, отмечается в пресс-релизе.

"При этом порядка 50% медицинского и 60% вспомогательного персонала — это специалисты, проживающие на территории новой Москвы", — говорится в нем.

Клиника открылась в трехэтажном пристроенном здании площадью 640 квадратных метров на улице Липовый парк, дом 4, корпус 1, строение 1.