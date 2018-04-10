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В Коммунарке в открылась поликлиника семейной медицины
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В Коммунарке в открылась поликлиника семейной медицины 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. В новомосковской Коммунарке в ЖК «Москва» открылась поликлиника семейной медицины, говорится в сообщении девелопера проекта «А101».
С открытием поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену, здесь появилось новых 170 рабочих мест, отмечается в пресс-релизе.
"При этом порядка 50% медицинского и 60% вспомогательного персонала — это специалисты, проживающие на территории новой Москвы", — говорится в нем.
Клиника открылась в трехэтажном пристроенном здании площадью 640 квадратных метров на улице Липовый парк, дом 4, корпус 1, строение 1.
ГК «А101» — инвестиционно-строительный холдинг, реализующий жилые и инфраструктурные объекты в новой Москве. Входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Объем земельного банка группы составляет 2,5 тысячи гектаров.
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