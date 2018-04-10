Парки предлагают освоить необычные виды спорта

Парки Москвы предлагают освоить необычные виды спорта и искусства

Московские парки приглашают горожан и гостей столицы заняться необычными видами спорта или попробовать себя в оригинальном искусстве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарка".

"В наших парках можно научиться кататься на роликовых лыжах, биться на мечах джедаев, ловить рыбу на искусственную приманку и даже художественно расписывать стены", — рассказали в пресс-службе организации.

На лыжах по асфальту

Попробовать свои силы в нестандартных видах спорта можно сразу в нескольких парках. Например, в парке Олимпийской деревни открылся первый в России лыжероллерный клуб для взрослых и детей. Он располагается в центральном павильоне на большой площади, а занятия проходят на дорожках парка.

В парке "Фили" идет набор группы детей от 12 лет в школу футбольного фристайла. Подрастающих любителей погонять мяч профессионалы будут учить всевозможным трюкам, "обводкам" и техникам контроля мяча.

Юным любителям "Звездных войн" прямая дорога в школу саберфайтинга, где учат биться на световых мечах в стиле героев фантастической саги. В "братство световых мечей" смогут вступить все желающие с 8 до 12 лет.

В усадьбе Воронцово предлагают научиться ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, научиться грести на лодках на Большом Воронцовском пруду или просто покататься на катамаранах.

В парке "Северное Тушино" на пляже Левобережный предлагают овладеть навыками нахлыста — разновидности рыбной ловли на искусственную приманку. Те, кому развлечение придется по душе, смогут при желании поучаствовать в так называемых "нахлыстовых кастингах" (так называются соревнования на дальность и точность заброса — прим. ТАСС ), которые проводятся в парке регулярно.

Расписать стену и посадить огород

Усадьба Воронцово приглашает посетителей на мастер-классы по рисованию мультфильмов. Классы начнутся летом и вести их будут художники-аниматоры ВГИКа.

В свою очередь, в Бабушкинском парке в арт-студии учат рисовать на стенах. Здесь регулярно проводят уроки мурала (MurAll) — живописи на зданиях. Чаще всего рисуют картины или огромное "граффити". "Участники студии сначала делают эскизы, а потом тренируются на стене. Присоединиться к творческому объединению могут все желающие от 12 лет", — пояснили в "Мосгорпарке".

В Перовском парке предлагают научится другому современному искусству — битбоксу. На занятиях участники школы познакомятся с основными звуками, позволяющими строить простейшие ритмы в различных стилях музыки, приобретут запас отработанных "битов", узнают, как выстраивать программу выступления, а также вести себя на сцене. Здесь же будут обучать специальной технике дыхания, которая позволяет исполнять длинные композиции без больших пауз.

С летнего сезона в Перовском парке любителей огородничества приглашают принять участие в проекте "Дача в большом городе", в рамках которого любой желающий сможет посадить на клумбах овощи и лекарственные травы, ухаживать за ними, а в конце сезона собрать урожай. "Здесь же будет работать школа ландшафтного дизайна, ученики которой будут познавать все тонкости сезонного ухода за деревьями, а летом участвовать в посадках цветов и мастер-классах по выращиванию растений", — добавляют в "Мосгорпарке".

Также в Перовском парке посетителей каждую неделю ждут бесплатные творческие мастер-классы — бумагопластика, квиллинг, декупаж, рисование, арт-песочница, аппликация, каллиграфия.