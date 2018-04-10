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Синоптики предсказали первую в году грозу в Москве вечером 10 апреля
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Синоптики предсказали первую в году грозу в Москве вечером 10 апреля 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали москвичам о надвигающейся на столицу грозовой погоде.
Ранее Sobesednik.ru писал, что во вторник, 10 апреля, воздух в Москве прогреется до 19 градусов тепла, однако к вечеру в столице поднимется ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с, а местами пройдет небольшой дождь.
Как передает РИА «Новости», синоптики из погодного центра «Фобос» также обратили внимание москвичей на большую вероятность первой в году грозы во второй половине дня.
«В Москве мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями. Вечером после 18-19 часов могут пройти кратковременные дожди, местами не исключена гроза», — приводит агентство слова специалистов.
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