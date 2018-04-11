Столичный метрополитен дал старт проекту «Экскурсовод в метро» 

Познавательные прогулки по станциям метро будут проводить аккредитованные специалисты.
11 апреля 2018 года Московский метрополитен запустил пилотный проект под названием «Экскурсовод в метро», в рамках которого аккредитованные специалисты будут проводить туры по станциям столичной подземки.
Специально для гидов в учебном центре метрополитена будут проведены экзамены. Они должны будут подтвердить свои знания истории метро и особенности его рабочего процесса.
В настоящее время разрешение на работу получили уже 20 гидов. Аккредитация предоставляется на год.
По окончанию пилотной версии проекта будет принято решение о сроке ее действия в дальнейшем и каким образом нужно ее продлевать.
Записаться на курсы или на экзамен можно на сайте метрополитена, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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