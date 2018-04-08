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В Москве на день наступит май
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В Москве на день наступит май 

Мослента 8 апреля 2018
Во вторник, 10 апреля, в столичном регионе потеплеет до плюс 18-20 градусов. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Гидрометцентра.
Такие значения более характерны для мая. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Временами могут пройти небольшие дожди. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду.
С середины недели немного похолодает: в среду, 11 апреля, столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Очередное потепление ожидается к выходным. По прогнозу, в субботу, 14 апреля, ожидается плюс 11-16 градусов и небольшая облачность.
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