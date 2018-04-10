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В кассах метро введут новый стандарт обслуживания
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В кассах метро введут новый стандарт обслуживания 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Новые стандарты обслуживания ввели в кассах метрополитена. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы во вторник, 10 апреля.
По данным сайта, половина сотрудников столичного метрополитена прошла обучение по новому стандарту сервисного обслуживания. Работники метро изучают правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду, а также разбирают конфликтные ситуации.
Отмечается, что теперь рабочее место сотрудников в метрополитене будет организовано по принципу 5S — методике, широко применяемой в мировой практике. Так, особое внимание теперь будет уделяться соблюдению порядка на рабочем столе, стандартизации, сортировке, содержанию стола в чистоте, а также профессиональному самосовершенствованию сотрудников.
Кроме того, все кассиры начали носить унифицированную форму одежды: сотрудники получили стильные жакеты, рубашки, юбки, брюки и шелковые платки с логотипом метро.
В районе Братеево расположена станция «Алма-Атинская».
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
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