В кассах метро введут новый стандарт обслуживания

Новые стандарты обслуживания ввели в кассах метрополитена. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы во вторник, 10 апреля.

По данным сайта, половина сотрудников столичного метрополитена прошла обучение по новому стандарту сервисного обслуживания. Работники метро изучают правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду, а также разбирают конфликтные ситуации.

Отмечается, что теперь рабочее место сотрудников в метрополитене будет организовано по принципу 5S — методике, широко применяемой в мировой практике. Так, особое внимание теперь будет уделяться соблюдению порядка на рабочем столе, стандартизации, сортировке, содержанию стола в чистоте, а также профессиональному самосовершенствованию сотрудников.

Кроме того, все кассиры начали носить унифицированную форму одежды: сотрудники получили стильные жакеты, рубашки, юбки, брюки и шелковые платки с логотипом метро.

В районе Братеево расположена станция «Алма-Атинская».