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Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
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Фонтан «Времена года» на Манежной площади почистят к весенне-летнему сезону 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фонтан "Времена года" на Манежной площади в Москве промоют к весенне-летнему сезону в среду, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Промывка фонтана "Времена года" на Манежной площади состоится в среду, 11 апреля. Работы проведет бригада из 2 человек во главе с мастером участка с помощью промывочной техники, щеток и моющего средства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за чистотой и порядком фонтанного ансамбля следят сотрудники ГБУ "Гормост", его техническое состояние проверяется ежедневно. Промывка фонтанов ансамбля производится от 1 до 7 раз в месяц, а в летнее время специалисты проводят химический анализ воды.
Как напомнили в департаменте, фонтанный комплекс из 12 фонтанов и водных устройств, включающий в себя скульптурные композиции Зураба Церетели, расположен между Александровским садом и Манежной площадью. "Главный фонтан "Гейзер" был установлен в 1996 году, и получил свое название благодаря внешней схожести с природным гейзером: его струи "выстреливают" высоко вверх. В центре фонтана расположена скульптурная группа "Времена Года" — четверка бронзовых коней, символизирующих весну, лето, осень и зиму. Позади бронзовых фигур находится гидроустройство "Завеса", струи которого бьют через пешеходную дорожку, создавая своеобразную водную арку", — добавили в ведомстве.
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