Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют

Фонтан «Времена года» на Манежной площади почистят к весенне-летнему сезону

Фонтан "Времена года" на Манежной площади в Москве промоют к весенне-летнему сезону в среду, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"Промывка фонтана "Времена года" на Манежной площади состоится в среду, 11 апреля. Работы проведет бригада из 2 человек во главе с мастером участка с помощью промывочной техники, щеток и моющего средства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за чистотой и порядком фонтанного ансамбля следят сотрудники ГБУ "Гормост", его техническое состояние проверяется ежедневно. Промывка фонтанов ансамбля производится от 1 до 7 раз в месяц, а в летнее время специалисты проводят химический анализ воды.