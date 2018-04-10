В ночь с 21 на 22 апреля пройдет «Библионочь»

Литературный квест и встречи с писателями: как провести «Библионочь»

В ночь с 21 на 22 апреля читальни городского Департамента культуры в седьмой раз проведут акцию «Библионочь».

В ней примут участие все 440 городских публичных библиотек, часть из которых продлит время работы, подготовив для посетителей вечерние мероприятия, а девять библиотек будут открыты до 06:00. Общий старт акции запланирован на 18:00, а в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева — в 14:00.

«За несколько лет «Библионочь» из небольшой акции превратилась в культурное явление, которое ждут и о котором говорят по всей России. В Москве это одно из главных городских событий, где библиотеки становятся основными площадками. Программу «Библионочи» выбирают сами горожане», — отметил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В преддверии «Библионочи» в проекте «Активный гражданин» жители города выбрали наиболее интересные мероприятия, которые были включены в программу.

Около 20 процентов участников голосования сообщили, что хотят попасть на встречи с любимыми писателями. Посещение презентаций новых книг поддержали около 14 процентов проголосовавших, а за проведение тематических выставок и театральных представлений выступили около 11 и 10 процентов москвичей соответственно.

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева подготовила специальную программу, которая познакомит гостей с интересными фактами из жизни писателя. С 14:00 можно будет попрактиковаться в написании тургеневских пейзажей в летней читальне, а также принять участие в пешеходной экскурсии, посетив места, связанные с жизнью и творчеством Тургенева. Гости узнают, что он был ценителем кулинарного искусства, любителем шуток и розыгрышей, а также искусным охотником. В 20:00 в библиотеке состоится встреча с режиссером театра и кино, сценаристом и продюсером Юрием Грымовым. Режиссер расскажет о своем фильме «Муму» (1998) — экранизации одноименного произведения Ивана Тургенева. А в 22:30 можно будет обсудить с писателем Виктором Ерофеевым роман «Отцы и дети». Кроме того, в сквере библиотеки состоится костюмированный бал, флешмоб и открытие выставки «Тургеневские женщины в современных образах», а также пройдет концерт, в программу которого войдут любимые произведения Тургенева.

Встретить воскресное утро гости библиотеки имени И. С. Тургенева смогут за просмотром фрагментов известных зарубежных и советских экранизаций романов и рассказов писателя, фильмов о Тургеневе и тех уголках страны, которые описал классик. Показ пройдет с 00:00 до 06:00.

В Доме Н. В. Гоголя программа «Библионочи» начнется в 18:00 с показа фильма «Отцы и дети» (1958), снятого по мотивам одноименного романа. В 20:00 состоится творческий вечер актера Авангарда Леонтьева «По страницам русской классики», где он процитирует отрывки произведений Ивана Тургенева. После полуночи гости смогут посетить лекцию о творчестве Гоголя и Тургенева, услышать стихи Тургенева в исполнении актрисы Ольги Гомон-Прониной.

В библиотеке имени Н. А. Некрасова в 19:00 поклонники современной российской прозы смогут прийти на встречу с Гузель Яхиной, лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» 2015 года за роман «Зулейха открывает глаза».

Для любителей квестов библиотека организует познавательное литературное путешествие, темой которого станут рассказы из сборника «Записки охотника». Чтобы пройти квест, участникам необходимо обойти библиотеку имени А. П. Чехова, Дом Н. В. Гоголя, библиотеку имени М. А. Светлова и библиотеку имени Н. А. Некрасова и выполнить задания.

Аглаи Тарасовой. В «Библионочь» в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова посетители при помощи шлемов виртуальной реальности смогут увидеть ролик, созданный по рассказу Тургенева «Бежин луг», с участием известных актеров Юрия Колокольникова

Полная программа мероприятий «Библионочи» до конца недели появится на портале «Библиогород». Следить за наиболее интересными событиями можно также в разделе «Афиша» на mos.ru

Всероссийская акция «Библионочь» проходит с апреля 2012 года. В прошлом году в ней приняли участие 224 библиотеки и более 60 учреждений культуры Москвы. Состоялось свыше 1700 мероприятий, участниками которых стали 68 тысяч горожан.

Библиотеки, открытые всю ночь:

— Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова;

— Центральная библиотека имени М. А. Светлова;

— библиотека искусств имени А. П. Боголюбова;

— библиотека-читальня имени И. С. Тургенева;

— Мемориальный музей и научная библиотека «Дом Н. В. Гоголя»;

— библиотека-медиацентр № 67 на Аргуновской улице;

— Центральная детская библиотека № 14 (филиал на Дубининской улице, дом 20, строение 1);

— библиотека № 164;

— библиотека № 96 — театральный центр «Свободный 24».