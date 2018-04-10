Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова

Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова. Ему предстоит обезопасить партер зрительного зала, установить там ограждения, а также оборудовать в здании площадку для обслуживания вентиляционных установок и курительную кабину на прилегающей территории, сообщает Агентство "Москва"

Кроме того, подрядчику предстоит оштукатурить и обработать стены в подвале, отремонтировать напольные покрытия и привести в порядок кирпичный забор.

Дом культуры расположен по адресу: улица Стромынка, дом 6. Здание является памятником советской архитектуры.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 апреля. Начальная стоимость контракта — 20,2 миллиона рублей.

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