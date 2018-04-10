Новые пешеходные переходы через МЦК построят на севере столице

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил решение о строительстве новых пешеходных переходов через Московское центральное кольцо в САО.

Как стало известно, новые объекты появятся в Коптеве и на Соколе. Один из переходов соединит улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд и будет построен на границе САО и СЗАО в районе д. 7 по ул. Панфилова. Еще один объект соединит Михалковскую улицу и проезд Черепановых.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.

Новые пешеходные переходы через МЦК обеспечат безопасное и комфортное передвижение жителей Москвы и гостей города. Всего в столице планируется построить семь внеуличных переходов через МЦК.