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Новые пешеходные переходы через МЦК построят на севере столице
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Новые пешеходные переходы через МЦК построят на севере столице 

Управа района Головинский города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил решение о строительстве новых пешеходных переходов через Московское центральное кольцо в САО.
Как стало известно, новые объекты появятся в Коптеве и на Соколе. Один из переходов соединит улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд и будет построен на границе САО и СЗАО в районе д. 7 по ул. Панфилова. Еще один объект соединит Михалковскую улицу и проезд Черепановых.
По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.
Новые пешеходные переходы через МЦК обеспечат безопасное и комфортное передвижение жителей Москвы и гостей города. Всего в столице планируется построить семь внеуличных переходов через МЦК.
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