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Кассиры московского метро будут работать по новым стандартам обслуживания
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Кассиры московского метро будут работать по новым стандартам обслуживания 

ИД «Собеседник» 32 минуты назад
Более полутора тысяч кассиров столичного метро прошли обучение для соответствия новым стандартам обслуживания.
Слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова приводит Life. Поводом для изменений стал приближающийся Чемпионат мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в 11 городах России. В Москве матчи турнира пройдут на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
Ликсутов заявил, что большое число кассиров столичной подземки прошли обучение для соответствия новым стандартам обслуживания: «На данный момент 45% кассиров метрополитена прошли обучение новому стандарту сервисного обслуживания — это более 1,5 тысяч человек».
Изменения коснулись правил работы с пассажирами, внешнего вида кассиров, рабочей этики и организации рабочего пространства. Большое внимание при обучении персонала было уделено решению конфликтных ситуаций, когда пассажиры проявляют некорректность.
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