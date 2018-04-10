Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово к 2020 г.

В Южном Бутово построят детский сад с огородом-ягодником, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

«Выдано разрешение на строительство дошкольной образовательной организации в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы Детсад возведут по адресу: пересечение ул. Поляны с ул. Скобелевская (ЮЗАО). Объект построят за счет средств инвестора в составе жилого комплекса «Столичные поляны». Застройщик — ПАО «Группа Компаний ПИК». Строительство планируется завершить к 2020 г.», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Уточняется, что детский сад рассчитан на 150 малышей. Одна группа предназначена для детей от трех до четврех лет (25 детей), одна группа — для детей от четырех до пяти лет (25 детей), две группы — для детей от пяти до шести лет (50 детей) и еще две группы — для детей от шести до семи лет (50 детей). На каждом этаже разместится по две групповые ячейки. Они будут изолированы друг от друга и принадлежат каждой отдельной группе. Групповые включают в себя игровую комнату, отделенную от спальни раздвижной (трансформируемой) перегородкой, спальню, раздевальную, буфетную, туалетную.

Все основные помещения запроектированы с естественным освещением. На прилегающей территории обустроят игровые площадки для детей младших, средних, старших групп, спортплощадку, площадку для построения и проведения мероприятий, хозяйственную зону. Групповые и спортплощадки изолируют друг от друга полосой зеленых насаждений. Кроме того, на территории появится огород-ягодник для знакомства дошкольников с природой и ее сезонными изменениями.