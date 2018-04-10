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На севере столицы построят два пешеходных перехода через Московское центральное кольцо
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На севере столицы построят два пешеходных перехода через Московское центральное кольцо 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В САО до конца года возведут новые пешеходные переходы через Московское центральное кольцо, сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Новые объекты построят в Коптеве и на Соколе. Один из переходов соединит улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд и будет построен на границе САО и СЗАО в районе д. 7 по ул. Панфилова. Также надземный пешеходный переход соединит Михалковскую улицу и проезд Черепановых.
— Решение о строительстве принял мэр Москвы Сергей Собянин по обращениям жителей столицы, — отметил глава Департамента.
Главная задача новых пешеходных переходов — обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей Москвы и гостей города. Всего в столице будет возведено 7 внеуличных переходов через МЦК.
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