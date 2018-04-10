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Эскалатор на станции монорельса «Улица Академика Королева» закрыли на профилактику
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Эскалатор на станции монорельса «Улица Академика Королева» закрыли на профилактику 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«На станции монорельсовой транспортной системы «Улица Академика Королева» один из эскалаторов временно для передвижения пассажиров для проведения профилактических работ. Работы будут проводиться с 6:00 10 апреля до 23:00 12 апреля», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что техническое обслуживание проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. «Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — заключили в пресс-службе.
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