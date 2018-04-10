12 км кабельных линий построят вдоль Калужского шоссе в новой Москве

МОЭСК построит новые кабельные линии протяженностью около 12 километров вдоль Калужского шоссе в Новомосковском округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 5 апреля 2018 года согласилась с предоставлением ПАО «МОЭСК» земельных участков для строительства объекта «Сооружение кабельных линий 220 кВ „Хованская-Лесная I, II цепь“ (Новомосковский округ)», — говорится в сообщении.

Компании МОЭСК будет предоставлено восемь участков общей площадью 2,3 гектара сроком на 11 месяцев и 28 дней. В настоящее время рассматриваемые участки свободны.