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12 км кабельных линий построят вдоль Калужского шоссе в новой Москве
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12 км кабельных линий построят вдоль Калужского шоссе в новой Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОЭСК построит новые кабельные линии протяженностью около 12 километров вдоль Калужского шоссе в Новомосковском округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 5 апреля 2018 года согласилась с предоставлением ПАО «МОЭСК» земельных участков для строительства объекта «Сооружение кабельных линий 220 кВ „Хованская-Лесная I, II цепь“ (Новомосковский округ)», — говорится в сообщении.
Компании МОЭСК будет предоставлено восемь участков общей площадью 2,3 гектара сроком на 11 месяцев и 28 дней. В настоящее время рассматриваемые участки свободны.
«Новые линии пройдут вдоль Калужского шоссе от подстанции «Лесная» до проектируемой подстанции «Хованское» — через поселения Десеновское и Воскресенское. Протяженность линий составит почти 12 километров», — пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
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