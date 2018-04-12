В Казани ограничат движение транспорта рядом с Центральным стадионом перед ЧМ-18

Казани в мае ограничат движение транспорта рядом с Центральным стадионом в связи с проведением выставки, посвященной предстоящему мундиалю, а также с организацией тура кубка Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ограничение движения будет действовать в районе проезда на площадь перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия. Проезд перекроют на срок с 10 утра 5 мая до 8 вечера следующего дня, а также с 10 утра 17 мая до 8 вечера 19 мая. В это время на Ярмарочной площади у стадиона будет работать передвижная выставка.