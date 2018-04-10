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ГЗК одобрила строительство 12 км кабельных линий вдоль Калужского шоссе
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ГЗК одобрила строительство 12 км кабельных линий вдоль Калужского шоссе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Новые кабельные линии будут построены вдоль Калужского шоссе в ТиНАО, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением ПАО «МОЭСК» земельных участков для строительства объекта «Сооружение кабельных линий 220 кВ „Хованская— Лесная I, II цепь“ (НАО). Компании „МОЭСК“ будет предоставлено восемь участков общей площадью 2,3 га сроком на 11 месяцев и 28 дней. В настоящее время рассматриваемые участки свободны», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, новые линии пройдут вдоль Калужского шоссе от подстанции «Лесная» до проектируемой подстанции «Хованское» — через поселения Десеновское и Воскресенское. Протяженность линий составит почти 12 км.
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