В Москве стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро» 

Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, проводить познавательные прогулки в подземке смогут только профессиональные гиды. Для получения аккредитации нужно будет сдать экзамен на знание истории развития городской подземки. Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. Записаться на курсы и на экзамен можно на сайте московского метро. Годовое разрешение работать экскурсоводом в метро уже получили 20 специалистов.