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В Москве стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
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В Москве стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро» 

Авторадио 33 минуты назад
Фото: mockwa.com
Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, проводить познавательные прогулки в подземке смогут только профессиональные гиды. Для получения аккредитации нужно будет сдать экзамен на знание истории развития городской подземки. Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. Записаться на курсы и на экзамен можно на сайте московского метро. Годовое разрешение работать экскурсоводом в метро уже получили 20 специалистов.
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 Ещё 7 источников 
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