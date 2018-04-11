В Москве стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»

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Более 30 новых велодорожек могут появиться в Москве в этом году

Первые электробусы выйдут на маршруты в Москве в конце лета

Около 55 тысяч точек доступа к Wi-Fi появится в столичных школах к началу 2019 года