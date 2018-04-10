Ещё
Кассиров московского метро научат вежливому общению с пассажирами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кассиров московского метро научат вежливому общению с пассажирами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Кассиры московского метрополитена в преддверии чемпионата мира по футболу пройдут специальное обучение для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.
"К чемпионату мира по футболу в 2018 году все кассиры метрополитена пройдут обучение, которое включает в себя правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Основы этики сервисного обслуживания, которые преподают на занятиях, базируются на потребностях пассажиров: скорость и высокое качество предоставляемого сервиса, помощь при возникновении вопросов" — сказали в пресс-службе. Там отметили, что большое внимание уделят работе в конфликтных ситуациях.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы вернулись к разработке льготной ипотеки по реновации Московские власти одобрили предоставление участка для столичного филиала Эрмитажа Пожарно-тактические учения прошли ночью в московском метро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России209
Поставщики бытовой техники увеличивают цены291
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля171
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста104
Порошенко повторит действия США против России112
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение