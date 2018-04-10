Кассиров московского метро научат вежливому общению с пассажирами

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Кассиры московского метрополитена в преддверии чемпионата мира по футболу пройдут специальное обучение для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"К чемпионату мира по футболу в 2018 году все кассиры метрополитена пройдут обучение, которое включает в себя правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Основы этики сервисного обслуживания, которые преподают на занятиях, базируются на потребностях пассажиров: скорость и высокое качество предоставляемого сервиса, помощь при возникновении вопросов" — сказали в пресс-службе. Там отметили, что большое внимание уделят работе в конфликтных ситуациях.