Между Ростовом и другими городами-организаторами во время ЧМ будут курсировать 728 бесплатных поездов

Во время мундиаля бесплатные поезда перевезут 440 тысяч болельщиков и журналистов. Всего для этих целей выделили 728 пассажирских составов. Об этом сообщает транспортная дирекция чемпионата мира по футболу — 2018.

— Для удобства гостей на всем подвижном составе будет размещен специальный логотип FREE RIDE с броским и запоминающимся дизайном. Эмблема выполнена в традиционном стиле и цветах FIFA-2018. По этой эмблеме можно будет узнать автобусы, шаттлы и другой общественный транспорт во всех 11 городах-организаторах, — рассказали в дирекции.

Из 728 поездов 500 будут останавливаться на 11 станциях: в Ростове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах.

Начать бронировать билеты можно с 23 апреля. Болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте Tickets.transport2018.com, ввести номер билета на матч, FAN ID, дату и время игры и выбрать нужный маршрут.