Ещё
Между Ростовом и другими городами-организаторами во время ЧМ будут курсировать 728 бесплатных поездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между Ростовом и другими городами-организаторами во время ЧМ будут курсировать 728 бесплатных поездов 

161.ru 29 минут назад
Фото: 161.ru
Во время мундиаля бесплатные поезда перевезут 440 тысяч болельщиков и журналистов. Всего для этих целей выделили 728 пассажирских составов. Об этом сообщает транспортная дирекция чемпионата мира по футболу — 2018.
— Для удобства гостей на всем подвижном составе будет размещен специальный логотип FREE RIDE с броским и запоминающимся дизайном. Эмблема выполнена в традиционном стиле и цветах FIFA-2018. По этой эмблеме можно будет узнать автобусы, шаттлы и другой общественный транспорт во всех 11 городах-организаторах, — рассказали в дирекции.
Из 728 поездов 500 будут останавливаться на 11 станциях: в Ростове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах.
Начать бронировать билеты можно с 23 апреля. Болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте Tickets.transport2018.com, ввести номер билета на матч, FAN ID, дату и время игры и выбрать нужный маршрут.
161.ru: последние новости
Синоптики пообещали ростовчанам теплую, но пасмурную неделю На подъезде к Ростову во время чемпионата мира будут перекрывать движение На улицы Ростова выйдут новые троллейбусы
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки308
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии129
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение81
Центробанк поменял планы84
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение