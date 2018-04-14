Ещё
Из-за ЧМ-2018 временно отменят поезд Ростов — Москва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за ЧМ-2018 временно отменят поезд Ростов — Москва 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Для удобства гостей ЧМ-2018 запустят дополнительные бесплатные поезда между городами, где состоятся матчи. Один из таких составов будет заезжать и в донскую столицу. Но из-за него придется приостановить работу одного из обычных маршрутов.
— Фирменный скорый поезд Ростов — Москва на несколько дат в июне будет отменен. Вероятно, в эти дни по его графику вместо обычного состава будет курсировать поезд для болельщиков ЧМ-2018, куда купить билеты нельзя, — сообщили на сайте сообщества «Ростов-транспорт».
Поезд Ростов — Москва не будет отправляться из донской столицы 13, 18, 21, 24, 27 июня и 3 июля. А состав, движущийся по обратному направлению, никуда не поедет 15, 16, 19, 22, 25 июня и 1 июля.
На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов.
161.ru: последние новости
На подъезде к Ростову во время чемпионата мира будут перекрывать движение На улицы Ростова выйдут новые троллейбусы На улице Балакирева на две недели ограничат движение транспорта
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1385
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции114
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии388
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска146
Познер: «Это катастрофа для США»103
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение