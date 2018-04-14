Из-за ЧМ-2018 временно отменят поезд Ростов — Москва

Для удобства гостей ЧМ-2018 запустят дополнительные бесплатные поезда между городами, где состоятся матчи. Один из таких составов будет заезжать и в донскую столицу. Но из-за него придется приостановить работу одного из обычных маршрутов.

— Фирменный скорый поезд Ростов — Москва на несколько дат в июне будет отменен. Вероятно, в эти дни по его графику вместо обычного состава будет курсировать поезд для болельщиков ЧМ-2018, куда купить билеты нельзя, — сообщили на сайте сообщества «Ростов-транспорт».

Поезд Ростов — Москва не будет отправляться из донской столицы 13, 18, 21, 24, 27 июня и 3 июля. А состав, движущийся по обратному направлению, никуда не поедет 15, 16, 19, 22, 25 июня и 1 июля.

На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов.