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Около половины кассиров Московского метрополитена прошли обучение по новому стандарту обслуживания
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Около половины кассиров Московского метрополитена прошли обучение по новому стандарту обслуживания 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Согласно новым требованиям, они обязаны организовать свое рабочее место согласно принципу общепринятой в мировой практике методике 5S.
Около половины кассиров Московского метрополитена прошли обучение по новому стандарту сервисного обслуживания. Сотрудников метро обучают правилам работы с пассажирами, а также информируют о требованиях к внешнему виду и организации рабочего места.
— Стандарт сервисного обслуживания пассажиров метро разработали в конце 2017 года, а с этого года кассиры изучают его на занятиях. Курсы окончили уже более 1,5 тысячи работников. К чемпионату мира по футболу — 2018 обучение пройдут все кассиры, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Внешний вид кассиров также теперь будут контролировать. Все работники кассы должны носить единую форму одежды. Им выдали стильные и комфортные жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом столичного метро. Сотрудники метрополитена также носят ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки.
Во время чемпионата мира по футболу кассы метро, где работают англоязычные сотрудники, будут отмечены специальными стикерами с надписью «We speak English!». Владеющие иностранным языком кассиры смогут объяснить туристам, какие проездные билеты есть в наличие, как пополнить транспортную карту или сориентироваться в столичном метро.
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