В Глазове утвердили дизайн-проект парка Горького

Глазов. Удмуртия . В Глазове утвердили дизайн-проект парка Горького. Как сообщает пресс-служба города, работы по благоустройству начнутся в 2020 году, когда поступят средства по федеральной программе «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)».

В первую очередь изменят облик центральной аллеи. Также отремонтируют входную группу со стороны улицы Парковой, отреставрируют памятник Максиму Горькому и перенесут его в центр аллеи. Кроме того, в парке установят новую эстраду, освещение, скамейки и приведут в порядок деревья и клумбы.

По пожеланиям горожан вместо брусчатки в парке уложат асфальт.