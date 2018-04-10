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В Глазове утвердили дизайн-проект парка Горького
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В Глазове утвердили дизайн-проект парка Горького 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове утвердили дизайн-проект парка Горького. Как сообщает пресс-служба города, работы по благоустройству начнутся в 2020 году, когда поступят средства по федеральной программе «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)».
В первую очередь изменят облик центральной аллеи. Также отремонтируют входную группу со стороны улицы Парковой, отреставрируют памятник Максиму Горькому и перенесут его в центр аллеи. Кроме того, в парке установят новую эстраду, освещение, скамейки и приведут в порядок деревья и клумбы.
По пожеланиям горожан вместо брусчатки в парке уложат асфальт.
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