Искусственные холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле» 

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году будет благоустроено 6,5 гектаров территории парка на Ходынском поле. Территория отдыха разместится между Ходынским бульваром и взлетно-посадочной полосой бывшего Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе. Здесь появятся спортивные и детские площадки, яблоневый сад с пешеходным бульваром и сухой фонтан. По всему парку пройдет велодорожка протяженностью 2,5 километра. На территории появится сеть прогулочных дорожек и художественна подсветка. В прошлом году в столице было благоустроено более 110 зеленых зон.