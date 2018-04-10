Ещё
Искусственные холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственные холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле» 

Авторадио 1 час назад
Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году будет благоустроено 6,5 гектаров территории парка на Ходынском поле. Территория отдыха разместится между Ходынским бульваром и взлетно-посадочной полосой бывшего Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе. Здесь появятся спортивные и детские площадки, яблоневый сад с пешеходным бульваром и сухой фонтан. По всему парку пройдет велодорожка протяженностью 2,5 километра. На территории появится сеть прогулочных дорожек и художественна подсветка. В прошлом году в столице было благоустроено более 110 зеленых зон.
Авторадио: последние новости
Первые электробусы выйдут на маршруты в Москве в конце лета Пользователи карты москвича получили дополнительные льготы в парке «Зарядье» Более 30 новых велодорожек могут появиться в Москве в этом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ128
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым395
США приготовились к удару по Сирии1058
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США251
Рубль ждет технический отскок36
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение