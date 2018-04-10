Ещё
Московский метрополитен и МЧС провели пожарно-тактические учения на станции «Первомайская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский метрополитен и МЧС провели пожарно-тактические учения на станции «Первомайская» 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На станции «Первомайская» состоялись пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«В ночь на 10 апреля на станции «Первомайская» Московский метрополитен и ГУ МЧС России по Москве провели совместные пожарно-тактические учения. Экстренные службы города и сотрудники метро успешно отработали действия по эвакуации пассажиров и ликвидации пожара в поезде. По легенде нештатная ситуация произошла в час пик во втором вагоне поезда, когда он следовал по Арбатско-Покровской линии от станции «Измайловская» к станции «Первомайская». Машинист принял решение довести поезд до станции, чтобы эвакуировать пассажиров и ликвидировать нештатную ситуацию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что как только состав доехал до «Первомайской», из него оперативно вывели условных пассажиров, а движение поездов было прекращено на участке от «Щелковской» до «Измайловской». Эвакуация пассажиров проводилась через северный и южный вестибюли. При этом двери были зафиксированы в открытом положении, а станция работала только на выход пассажиров. Учения проходили в режиме «реального времени». Пожарные расчеты прибыли на место в кратчайшие сроки и приступили к действиям, как только получили информацию о снятии напряжения с контактного рельса. Были проложены магистральные линии, а также задействован внутренний водопровод метрополитена.
«В учениях было задействовано аварийно-восстановительные формирования всех профильных подразделений Московского метрополитена, более 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ МЧС России по Москве, а также около 150 человек личного состава спасателей. Кроме того, к учениям были привлечены сотрудники Главного управления МВД России по Москве, Центра экстренной медицинской помощи, аварийно-спасательная бригада ВГСЧ и РОССОЮЗСПАС», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе отметили, что все службы города и метрополитена, задействованные в учениях, показали высокий уровень профессионализма. По окончанию учений был проведен тщательный разбор занятий со всеми участниками и службами, даны рекомендации.
Подобные учения в Московской метрополитене проводятся регулярно на максимально отличающихся друг от друга станциях для того, чтобы в нужный момент специалисты могли оперативно отработать внештатную ситуацию на любом участке метрополитена.
Агентство «Москва»: последние новости
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово к 2020 г. М.Ликсутов: Все кассиры столичного метрополитена пройдут специальное обучение в преддверии ЧМ-2018 Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют 11 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148107
Рубль продолжил резкое падение353
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России73
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым702
Сын Табакова взбесил народ159
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение