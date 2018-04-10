Генеральную уборку проведут на 31 станции МЦК до конца апреля

До конца апреля на 31 станции Московского центрального кольца (МЦК) проведут генеральную уборку, сообщается на портале мэра и правительства Москвы

«Генеральная уборка пройдет на 31 станции МЦК до конца апреля. После продолжительной зимы вымоют фасады станций, входные группы, надземные и подземные переходы, козырьки и лестничные пролеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от сухостоя и мусора очистят территорию вокруг самих станций.

«Одновременно на территории нескольких транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и станциях МЦК будут высажены новые деревья, кустарники и цветы», — приводится в материале сообщение пресс-службы АО «МКЖД».

Так, на территории ТПУ «Зорге» и «Верхние Котлы» появятся березы и липы. Кустарники пузыреплодник калинолистный и спирея серая будут расти на станциях «Хорошево» и «Новохохловская». Цветочные вазоны встретят пассажиров у входов в ТПУ «Деловой центр», «Зорге», «Верхние Котлы», а также на станциях «Хорошево» и «Новохохловская». В вазонах собираются высадить петунию гибридную, лобелию эринус и эринус альпийский, а также бальзамин Уоллера.

В пресс-службе АО «МКЖД» добавили, что в течение месяца на всех станциях МЦК проверят и при необходимости отремонтируют освещение, приведут в порядок скамейки.