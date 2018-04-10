Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой

Архитектурной подсветкой украсили фасады всех центров госуслуг «Мои документы» в Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Фасады всех центров госуслуг «Мои документы» в Москве украсили архитектурной подсветкой. Монтаж конструкций длился несколько месяцев. Световое оформление выполнили в едином стиле. Это яркие фонари с теплым желтым свечением. Вечером центры будут заметно выделяться на фоне других зданий», — говорится в сообщении.
Поясняется, что подсветку установили таким образом, чтобы она не мешала жителям ближайших домов и не светила в окна.
«По вечерам наши центры будут встречать красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — приводятся в сообщении слова Елены Громовой, директора центров госуслуг Москвы.