Названы сроки всплеска сезонной аллергии

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Сезонный всплеск аллергии на пыльцу в Москве ожидается после 15 апреля 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Сезонный всплеск пыльцевой аллергии в Москве ожидается после 15 апреля. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура.
«Ждать периода обострения стоит во второй половине апреля. Уже сейчас довольно тепло, если такая температура продержится, то сезон может уже начаться где-то после 15 апреля», — сказал А. Пампура.
Он также рекомендовал аллергикам не ориентироваться на интернет-карты с данными о концентрации пыльцы в воздухе.
«Пыльцевой мониторинг нужен с научной, исследовательской точки зрения, но пациентов с пыльцевой аллергией это может запутать. Не стоит, ориентируясь на календарь пыления, менять свою терапию», — добавил А. Пампура.
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