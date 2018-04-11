Названы сроки всплеска сезонной аллергии

Сезонный всплеск аллергии на пыльцу в Москве ожидается после 15 апреля

Сезонный всплеск пыльцевой аллергии в Москве ожидается после 15 апреля. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура.

«Ждать периода обострения стоит во второй половине апреля. Уже сейчас довольно тепло, если такая температура продержится, то сезон может уже начаться где-то после 15 апреля», — сказал А. Пампура.

Он также рекомендовал аллергикам не ориентироваться на интернет-карты с данными о концентрации пыльцы в воздухе.