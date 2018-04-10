СК начал проверку после экстренной остановки «Сапсана» в Петербург

Ранее сообщалось, что в понедельник около 22.00 на перегоне Боровенка — Торбино Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность контактной сети. В результате поезд «Сапсан», следующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург, задерживался.

"Псковским следственным отделом на транспорте по сообщению из средств массовой информации проводится доследственная проверка по факту вынужденной остановки около 22 часов 9 апреля электропоезда №778 «Сапсан» на перегоне Боровенка-Торбино ( Новгородская область ). По предварительным данным, причиной остановки явилась авария на контактной сети. В результате поезд прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга с трехчасовым опозданием — в 02 часа 36 минут 10 апреля", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Псковского следственного отдела на транспорте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.