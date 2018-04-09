Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты

С Патриархом Кириллом посетили #ПасхальныйДар. Один из моих любимых фестивалей: весенний, солнечный, с особой доброй атмосферой. На 38 площадках идут благотворительные программы, кулинарные и творческие мастер-классы, выступают инклюзивные театры. pic.twitter.com/cFlMSsEXep— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 апреля 2018 г.