Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Профсоюзной улице. В ходе общения с настоятелями двух близлежащих храмов, столичных градоначальник вручил им сертификаты на создание резных наличников для храма и строительство детской площадки.
Двум настоятелям вручил сертификаты: на создание резных наличников для храма на пересечении улиц Кржижановского и Новочеремушкинской и детской площадки на территории возле храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.
С Патриархом Кириллом посетили #ПасхальныйДар. Один из моих любимых фестивалей: весенний, солнечный, с особой доброй атмосферой. На 38 площадках идут благотворительные программы, кулинарные и творческие мастер-классы, выступают инклюзивные театры. pic.twitter.com/cFlMSsEXep— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 апреля 2018 г.
«Отец Виктор выступил с инициативой сделать рядом детскую площадку. Мы с большим удовольствием поможем вам это сделать», — отметил Мэр Москвы.